Plán, který představil Roman Prymula, je dobrý. Nejlepší na něm však je je, že aspoň jedno opatření, zkrácená otevírací doba hospod, přichází takřka okamžitě. Další kroky by měly následovat také bleskem. Koronavirus má náskok a každým dnem ho zvyšuje.

Foto: Deník

Pro hospodské je bolestné zavírat v deset hodin večer. Pokud se nákaza rozšířila z půlnočních radovánek, je to správné rozhodnutí. Zavřít druhý stupeň a střední školy je mnohem těžší. Je to rána pro žáky i jejich rodiče. Společnost, kde nefungují školy, jako by nežila. Jenže pokud se infekce šíří ve školách, je nutné vrátit se k výuce na dálku.