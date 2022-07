VW Bus Festival přilákal v roce 2007 tisíce fanoušků vozů Bulli a dodnes je považován za vrchol mezi akcemi věnovanými modelu VW Bus. Byla to akce, která byla svou formou a velikostí jedinečná. A právě na ni chce Volkswagen Užitkové vozy navázat v roce 2023. Vítány jsou aktuální i historické modely VW Bus – od T1 přes všechny jeho nástupce až po nový Mutlivan s plug-in hybridním pohonem a zcela nový ID. Buzz.

Škoda 1203 měla žít jen krátce. Nástupce vznikl už v roce 1972, ale „zatrhli“ ho

„Tato setkání nejrůznějších modelů Bulli ze všech epoch jsou duší společenství. Těšíme se, že v této formě celosvětově jedinečný automobilový fenomén získá v roce 2023, šestnáct let po posledním festivalu, znovu své vlastní pódium,“ říká Lars Krause, člen představenstva odpovědný za prodej a marketing značky Volkswagen Užitkové vozy.

Zájemci si mohou rezervovat vstupenky na VW Bus Festival 2023 výhradně on-line na www.vw-bus-festival-2023.de.

Cestování autem i s dětmi je zábava. Hlasujte ve druhém kole fotosoutěže

Odezva fanoušků vozů Bulli je obrovská

Vstupenky do kempu lze pořídit již za 29 eur – na celý víkend! V této ceně je zahrnuto parkoviště pro Bulli a spol. v kempu, volný přístup k sanitárnímu zařízení v kempu a samozřejmě také volný vstup do festivalového areálu s různými výstavami, tržištěm s díly a velkým podiem, na němž poběží rozmanitý program.

Zájemci mohou do své rezervace zahrnout až tři další osoby. Možná bude také rezervace ve speciální zóně pro rodiny. Obecně platí, že děti do šesti let mají vstup zdarma. Děti a mládež do 17 let zaplatí za víkend pouhých 15 eur. Později bude zahájen prodej denních vstupenek (bez vozidla).

Prázdniny tam, kde zaparkujete: S pojízdnou chatou Rolling Homes utečete od lidí

Kluby fanoušků vozů Bulli mohly již s předstihem přihlásit na akci velké skupiny. Značka Volkswagen Užitkové vozy je k tomu vyzvala tiskovou zprávou a příspěvky na sociálních sítích.

„Odezva z klubové komunity byla enormní,“ říká Stefan Pfeiffer, vedoucí marketingu značky Volkswagen Užitkové vozy. Organizační tým zaznamenal již po několika dnech počet žádostí, který výrazně převýšil počet dostupných parkovacích míst v klubové zóně.

Zájemci, kteří nedostali místo v klubové zóně, si samozřejmě mohou zajistit účast v rámci prodeje vstupenek pro veřejnost. „Na začátku prodeje bude k dispozici dostatek vstupenek pro ostatní parkovací zóny,“ dodává Pfeiffer.

Éru Volkswagenů se spalovacími motory nejspíše uzavře příští Tiguan

Volkswagen Užitkové vozy poskytne současně se spuštěním prodeje vstupenek fanouškům vozů Bulli na celém světě také podrobnější informace o festivalu. Na oficiálních kanálech značky na sociálních sítích budou fanoušci informováni o zahájení předprodeje.

Na veteránských setkáních a vybraných automobilových veletrzích budou k dispozici oficiální festivalové nálepky, které jsou mezi řidiči vozů Bulli velmi žádané. Majitelé si je obvykle nalepují přímo na vlastní VW Bus.

S nejhezčími elektromobily Volkswagenu na českých silnicích. Kolik ujedou?