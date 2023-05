/EXKLUZIVNĚ Z BERLÍNA/ Vlastně by se mohlo říci, že model ID.7 je elektrickou verzí současného modelu Arteon. Novinka přijde na trh ještě během letošního podzimu. Sledovali jsme premiéru v německém hlavním městě.

Automobilka Volkswagen odhalila na slavnostní premiéře v Berlíně nový model ID.7. | Foto: Deník/Radek Pecák

Po crossoveru ID.3 a sportovně-užitkových modelech ID.4 a ID.5 představila největší evropská automobilka Volkswagen na slavnostní premiéře v Berlíně model ID.7, který má klasickou karosérii sedan. Přímo na místě mohl novinku prozkoumat také redaktor Deníku.

Nový Volkswagen ID.7 si můžete prohlédnout zvenku i zevnitř v naší fotogalerii.

Je to první elektrický model značky VW, jehož dojezd na jedno nabití by měl podle oficiálního měření dosáhnout hranice sedmi set kilometrů. Stane se tak díky propracované aerodynamice a také možnosti nasazení větší baterie, než jaká se montuje do dosavadních modelů řady ID. Její využitelná kapacita činí 86 kWh. Baterie dodává energii novému typu elektromotoru, jehož výkon dosahuje až 286 koňských sil.

ID.7 je určen pro zákazníky, kteří podnikají často dlouhé cesty. V kabině je proto velkorysý prostor a komfortní výbava. Třeba sedačky mají kromě vyhřívání také možnost klimatizování a masáže.

Test v psím počasí: Zkoušeli jsme ID.Buzz - po dlouhé době "odvázaný" Volkswagen

Orientaci na cestách usnadní sériově dodávaný head-up displej s rozšířenou realitou. Ten jednak řidiče informuje o aktuální rychlosti, ale postupně měnícími se symboly ukazuje třeba i správný jízdní pruh a okamžik pro odbočení.

ID.7 působí při pohledu zblízka jako velké auto a technické údaje to potvrzují. Na délku totiž měří 4961 milimetrů. Přitom je nižší než drtivá většina elektromobilů. Střecha je výšce pouze 1538 milimetrů.

Made in Germany

Interiér je v duchu současné digitální doby. Proto se uprostřed palubní desky nachází velký patnáctipalcový displej. Jsou na něm i tlačítka pro přímý vstup do jednotlivých důležitých menu.

Pod displejem jsou dotykové lišty (na rozdíl od minulých ID vozů) s podsvícením. Posunem prstu lze pak navolit žádoucí teplotu klimatizační soustavy.

Při opravách baterie elektromobilu hraje důležitou roli i šatnový zámek

Volkswagen se chlubí, že také podstatně vylepšil hlasové ovládání. Jako příklad uvádí pokyn: „Ukaž mi hvězdy“. Po jeho vyřčení by se mělo původně neprůhledné sklo střešního okna změnit v průhledné.

Auto se bude vyrábět v německé továrně ve městě Emden. Na trh se dostane v průběhu letošního podzimu.