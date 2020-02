Zákony se neustále mění, a to i ve stavebnictví. Vývoj byl v poslední době tak překotný, že legislativa často nestíhala ani držet krok. A tak se Evropská unie rozhodla vytvořit centrální legislativní rámec, který budou evropské země překlápět do svých národních programů.

Směrnice, kterou dnes najdete nejčastěji pod označením EPBD II a která se týká změn zmíněných v úvodu článku, se tak dostala i do českých zákonů. A její účinnost vstupuje v platnost právě letos – v roce 2020. Změna je to na první pohled rázná. Odráží vývoj ve stavebnictví a v technologiích s ním spojených. Zdůvodňuje se posunem k ekologičtějším a energeticky méně náročným budovám.

S novým termínem – budovy s téměř nulovou spotřebou energie – přichází také zpřísnění podmínek výstavby. Samotné informace o budově už nejsou základním kritériem. Všechno se zde poměřuje mezi nutnými investicemi a náklady na ušetřené energie v průběhu celého životního cyklu domu. Jak moc jsou normy přísnější? Přibližně o deset procent.

Jak může takový dům vypadat? Podívejte se na vizualizaci:

Navrhovaný dům se bude srovnávat s takzvaným referenčním vypočítaným domem podobného objemu, půdorysu a tvaru. Podle toho se vypočítá jeho základní charakteristika a následně se údaje vynásobí koeficientem 0,7, dnes prozatím 0,8. Problematiku podáváme zjednodušeně, ale pro názornost to stačí.

Nabízí se pochopitelně otázka, co změna situace přinese do skutečného života, zda například hrozí nějaké problémy. Jsme na tuto změnu připraveni? Implementace EPBD II nebyla úplně jednoduchá. Její nejednoznačnost a místy i nelogičnost stále dělá vrásky i odborníkům. Ti se ale měli možnost s podmínkami nového zákona včas seznámit, takže problémy by v praxi měly být minimální. Na počátku možná nastanou některé dílčí komplikace s výkladem, ale stejně jako u jiných zákonů se vše postupně ustálí. Firmy, které už v minulých letech stavěly domy v nízkoenergetickém a pasivním standardu, budou o krok napřed.

Co očekávat od domů?

Změna přinese novinky i běžným stavebníkům. Výsledné parametry domů budou muset být lepší, než je tomu dnes, i když ne nijak závratně. V současné době je platná definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie velmi blízko požadavkům na současnou novou výstavbu.

Stavebník se přitom bude moci rozhodnout mezi dvěma možnostmi. Může zvolit lépe zateplený dům a pak klidně použít i méně ekologický zdroj energie. Nebo to udělá naopak, vytvoří dům s velmi ekologickým zdrojem tepla, ale bude moci trochu „ošidit“ tepelněizolační vlastnosti stěn či střechy. Tato možnost volby je velkou výhodou návrhu.

Pro mnohé budou divoké změny ve stavebních předpisech znamenat na jednu stranu trochu náročnější cestu ke stavbě domu. Ale na druhou stranu bude jednodušší změnit plány rovnou třeba i na pasivní dům. K tomuto typu domu, který byl, je a stále bude lepší co do zateplení i technologií, než byly nízkoenergetické domy nebo než jsou ty s téměř nulovou spotřebou tepla, se předpisy neměnily od roku 1991. Tahle stabilita může řadu stavebníků i stavitelů přesvědčit, že pasivní dům je to pravé.

Kotle na uhlí? Už ne

Pokud jde o stavební řízení, je třeba vědět, že nové regulativy neplatí retroaktivně, takže určující je právě razítko a datum podání do schvalovacího procesu. S ním je spojeno vše – od instalace technologií až po kolaudační řízení. Co bude změna ve výsledku znamenat pro ty, kteří si chtějí postavit dům? Především musejí zapomenout na takové věci, jako jsou kotle na uhlí. Tohle už ani metr silné zateplení polystyrenem nedokáže vyrovnat.

Primární neobnovitelná energie, kterou dodáme do domu, tedy ta, která neprošla procesem přeměny, se bude přísně hlídat. Bude mít velký vliv na celkový výsledek kvality domu, tedy na energetický průkaz. Od letoška se prakticky bez výjimky vyplatí využívat řízené větrání s rekuperací tepla. Opět se obloukem vracíme k pasivním domům.

Zatímco dnes se o řízeném větrání a dalších prostředcích pro dosažení úspor mluví jako o téměř nutnosti v budoucnu, pasivní domy je standardně využívají už dnes. A není vůbec nutné se omezovat jen na novostavby. I při rekonstrukcích se dá jít cestou téměř nulového či pasivního domu.