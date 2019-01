České Budějovice - Krajský soud v Českých Budějovicích ve čtvrtek odsoudil čtyřiadvacetiletého Jana Míku za znásilnění.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Mladík nabídl 12. října své známé, že ji ráno doveze autem ze sídliště do školy.

Útěk do Londýna

Jenže místo toho s ní zajel k lesíku u Pištína. Po vystoupení z vozu se snažil dívku políbit, a když se bránila, udeřil ji tak, že upadla. Sedl si na ni, obnažil ji, při její obraně i při následné souloži ji škrtil, až upadla do bezvědomí.

V domnění, že ji usmrtil, ji zanechal na místě, utekl a autobusem odcestoval do Londýna. Poškozená se probrala a vyhledala pomoc v nedaleké vesnici.

Za několik dní, pravděpodobně na radu rodiny, se Míka vrátil do ČR a na hranicích byl zatčen.

Krajský soud ho včera uznal vinným trestným činem znásilnění osoby mladší osmnácti let se způsobením těžké újmy na zdraví, dílem ve stadiu pokusu. Podle znalců při škrcení hrozilo dívce poškození mozku z nedokrvení, případně smrt z podráždění bloudivého nervu. Senát měl toto nebezpečí za velmi reálné a uzavřel, že obžalovaný byl přinejmenším s takovým následkem svého jednání srozuměn.

Panický strach

„V panickém strachu se nepokusil svůj čin napravit, místo opustil, jednal velmi bezohledně,“ řekl předseda senátu v odůvodnění rozhodnutí. Na druhé straně obviněnému polehčují dosavadní beztrestnost, doznání i závěry znalců, že šlo o výjimečný čin lehkomyslného jedince vyhledávajícího okamžité uspokojení potřeby, který ale v podstatě nevybočuje z průměru.

Jana Míku proto poslal na šest let do věznice s dozorem, tedy do mírnějšího režimu, v němž bude podle soudu lépe dosaženo jeho nápravy. Obžalovaný i státní zástupkyně se vzdali práva odvolání.