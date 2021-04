Elektronické sčítání mělo podle původních plánů skončit už přede dvěma týdny. Statistici ho nakonec prodloužili a posílat online formuláře bude možné až do 11. května, na kdy je stanoven termín pro odevzdání papírových tiskopisů.

Ukázalo se totiž, že elektronickou komunikaci Češi využívají překvapivě rádi. Alespoň to naznačují údaje, které Deníku poskytl Český statistický úřad (ČSÚ).

„Aktuálně je odesláno 3,3 milionu elektronických formulářů, což představuje zhruba 6,6 milionu sečtených osob,“ řekl ve čtvrtek Deníku Tomáš Chrámecký z odboru komunikace ČSÚ. Online se tak sečetlo už přes šedesát procent občanů.

Ti, kteří nových technologiím nerozumění, nebo jim nevěří, se od minulého víkendu mohou sčítat i „klasickou“ papírovou cestou.

Tiskopis by jim měli doručit sčítací komisaři, což jsou nejčastěji pracovníci České pošty. Nosí je v předem oznámeném termínu. Pokud nikoho z dosud nesečtené domácnosti nezastihnou doma, oznámí jim ještě jeden náhradní termín.

Nicméně na komisaře není třeba čekat, tiskopis i s odpovědní obálkou si je možné vyzvednout na kterémkoli kontaktním místě sčítání – jedná se o vybrané pobočky České pošty a krajské správy statistického úřadu.

Podobné je to i s odevzdáním tiskopisu. „Je možné jej zaslat bezplatně poštou, či předat na kontaktním místě. Tiskopis lze odevzdat nejen za sebe, ale i za kohokoli jiného, například za příbuzné nebo sousedy,“ uvedl Marek Rojíček, předseda ČSÚ. A to do 11. května.