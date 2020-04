Nejvyšší hora České republiky, 1603 metrů vysoká Sněžka, dostávala dennodenně zabrat kvůli přetlaku turistů. V současné době si může alespoň chvíli vydechnout od obvyklých davů.

„Krkonošský národní park je se svými takřka třinácti miliony pobytových dní za rok třetím nejnavštěvovanějším velkoplošným chráněným územím na světě co do poměru návštěvnosti a rozlohy,“ připomněl ředitel Krkonošského národního parku Robin Böhnisch. „Jarní příroda je velmi křehká a pokud dostane příležitost si od lidí alespoň chvíli odpočinout, vrchovatě nám to vrátí. Právě začíná tok tetřívků, sokoli stěhovaví se chystají na kladení vajec, bez rušivých vlivů mají tyto i další vzácné druhy velkou šanci na úspěšné zahnízdění,“ dodal Böhnisch.