Českobudějovicko

Slípky a králíci se chystají na výstaviště. Zdroj: Pixabay

Výstava drobného zvířectva

Kdy: sobota 25. listopadu od 8 do 16 h a neděle 26. listopadu od 8 do 11 h

Kde: pavilon R1 budějovického výstaviště

Proč přijít: Králíci, holubi, drůbež - samé výstavní kousky! Pořádá Český svaz chovatelů drobného zvířectva. Vstupné 50 korun, děti do 15 let zdarma. Parkování zdarma před pavilonem R1.

Kateřinské heligonky v Holašovicích

Kdy: sobota 25. listopadu od 14 hodin

Kde: holašovická hospoda

Proč přijít: V programu vystoupí řada harmonikářů ze širokého okolí, občerstvení, vstupné 100 korun.

Trh na Včelné

Kdy: sobota 25. listopadu od 8 do 12 h

Kde: lesní kolonie, dole u volejbalového hřiště

Proč přijít: Přijďte posedět a posnídat se sousedy. Budete moct koupit a ochutnat chleba z řemeslné pekárny, placky, lívance, kváskovou pizzu, pivo Kuba 11, topinky, ručně vyráběné těstoviny, mexické jídlo, raw dorty, kávu či punč. K prodeji budou šperky, originální tašky, handmade mýdla a vánoční dekorace. Hrát bude duo Beznot.

Svatohubertský průvod a mše

Kdy: neděle 26. listopadu od 13.30 h

Kde: mše v kostele, průvod od Podhradu

Proč přijít: Ve 13.30 h startuje průvod s koňským spřežením od Podhradu, s jelenem a dalšími obětinami za slavnostního troubení Jihočeských trubačů na náměstí. Od 14 do 15 h mše v kostele Tomase van Zavrela, po mši Jihočeští trubači a občerstvení na náměstí u Pivovaru Hluboká. V kostele prodej adventních věnců z přírodních materiálů.