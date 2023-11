Jindřichohradecko

Loutky obsadí Třeboň. Zdroj: Deník/Stanislava Koblihová

Noc divadel na téma HOŘÍ

Kdy: V sobotu 18. listopadu od 18 h

Kde: Třeboň, Divadlo J.K. Tyla, Divadlo 105

Vstupné: Zdarma / dobrovolné

Proč přijít: Už vodník Čochtan vypravuje o jednom velkém požáru Třeboně. Vzpomínáte? „Vod pivováru chytla sákristie a vod sákristie chytla sáložna.“ Tím vůbec největším v historii města byl požár z 12. července roku 1781. Nepozorností řemeslníků tehdy začalo hořet na kostelní věži. Za své vzalo 71 domů s radnicí a pivovarem. A právě na místě bývalého pivovaru vznikla po více než padesáti letech od požáru nová stavba – divadlo. Od jeho slavnostního otevření 8. dubna roku 1833 jím prošla řada zvučných uměleckých jmen i vynikajících uměleckých souborů. Divadlo divadlem ale nedělají VIP osobnosti, vytvářejí ho především místní nadšenci, jejichž srdce bijí pro divadlo. V Třeboni mají to velké štěstí, že se divadlo stalo zázemím pro divadelní ochotníky z Divadelního spolku Kajetán a loutkáře ze Spolku třeboňského loutkového divadla. Bez nich by rozhodně nebylo tím, čím je. O nefalšovaném zápalu pro věc se přijďte letos přesvědčit přímo do třeboňské loutkářské kuchyně. Členové Spolku třeboňského loutkového divadla vám jistě otevřou nejen dveře svého sálu. Vyzkoušet si např. budete moci vodění různých druhů loutek, prohlédnete si i depozitář loutek. A možná přeskočí ona pomyslná jiskřička a vy nebo vaše děti rozšíříte řady třeboňských loutkářů. Otevřen bude samozřejmě i historický sál Divadla J. K. Tyla v Třeboni. Budete si moct vyplnit kvízy, prohlédnout prostory, a to i ty běžně nepřístupné. K vidění bude i historická opona a těšit se můžete na drobné dárky.

Noc divadel si užijete také od 20 hodin v Divadla 105. Performativní prohlídku si pro vás ve Stopětce připravil soubor CH.C.Í.P., který vzešel z literárně dramatického oboru místní ZUŠ. Název souboru je zkratkou světonázorové myšlenky z fiktivního jazyka, blízkého latinskému, kterou vyjadřují dva chlapci a šest dívek svůj životní postoj, promítající se do jejich jevištní inscenační tvorby.

14 let od modernizace bazénu

Kdy: V pátek 17 listopadu od 10 do 13 h

Kde: Plavecký bazén Jindřichův Hradec

Vstupné: Děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Bazén, který v Jihočeském kraji stále nemá konkurenci, slaví již 14. výročí od otevření po modernizaci. V pátek 17. listopadu od 10 hodin připomenou slavnostní okamžik symbolicky hry a soutěže ve vodě i na suchu. Děti v doprovodu dospělé osoby mají na akci vstup zdarma!