V září a říjnu mají na Haničce otevřeno vždy o víkendech – v sobotu od 9.30 do 15 hod., v neděli a ve svátky od 10 do 14 hod. Prohlídky začínají vždy v každou celou hodinu.

Ještě letos by se zde přitom návštěvníci měli dočkat i další novinky. Bude jí výdejní stěna. „Jedná se o ocelovou konstrukci stěny umístěnou vpravo za postavením houfnice. Je to prvek v záměru vyprojektovaný, nicméně fakticky byl použit pouze v rámci německých zkoušek na tvrzi Adam.

Práce zde pokračovaly až do roku 1993, nikdy ale nebyly dokončeny. Díky tomu se zde ale zachovala řada prvků předválečného opevnění navazujících na plně technologicky vybavený podzemní úkryt z období studené války.

Do podzimu 1938, kdy musela naše armáda po Mnichovské dohodě bez boje opustit většinu pohraničního opevnění, bylo stavebně dokončeno pět tvrzí. Hanička tehdy nebyla ještě vybavena. Z hlavní výzbroje chyběly především 100 mm houfnice do dělostřeleckého srubu pevnosti a dělová otočná a výsuvná věž se dvěma houfnicemi.

Pestrou a zajímavou minulostí se může pochlubit tvrz Hanička u Rokytnice v Orlických horách. Pevnost patří do systému předválečného opevnění budovaného ve 30. letech minulého století proti rozpínajícímu se fašistickému Německu. Stavěna byla v letech 1936 až 1938 a své dívčí jméno dostala podle nedaleké osady.

