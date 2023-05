Tvrze na každém kroku, ale hradů pomálu. I to nabízí malebná krajina na pomezí středních a jižních Čech, konkrétně mezi Březnicí a Blatnou. Příznivce středověkých sídel v podobě zámků a hradů tak zaujme především notoricky známá Blatná, zámecky upravená Březnice a pak už jen Křikava, o které si povíme na následujících řádcích.

Pozůstatky hradeb hrádku Křikava jsou téměř dva metry vysoké | Foto: Deník/Tomáš Koutek

Křikavu jsem poprvé navštívil v doprovodu svého táty a mladší sestry v rámci jedné z cest k babičce do Vimperka. Protože jsem si je předtím rozmazlil návštěvou impozantního Helfenburku nad Bavorovem, byli skromnými pozůstatky Křikavy poněkud zklamáni. To ale neznamená, že by tu nebylo co vidět – a nemusíte být ani hradními fanatiky.

„Mělať totiž Křikava zvláštnosť tu, že hradby a stavení její nedotýkaly se příkopu a kraje stráně, jakož bývá u jiných hradů, nýbrž mezi hradem a krajem byly parkány širší a užší, na dvou stranách tak široké, že by vůz pohodlně projel,“ píše malebnou postobrozeneckou češtinou český historik, genealog a heraldik August Sedláček ve svých Hradech.

Pozůstatky hrádku Křikava:

Nevelký, ale pevný hrádek založil kolem roku 1345 královský hofmistr Huk z Dornštejna, jehož vnukovi Kolmanovi ji protiprávně odňal místní opovědník a loupežník Dobešík z Boru. Tento svárlivec, vedoucí spor i s městy pražskými, hrad roku 1402 dobyl a pobořil. Tím byl osud Křikavy víceméně zpečetěn.

V blízkosti malebného rybníka

Ačkoli dnešní zbytky zdí jen málokde přesahují výšku dvou metrů, jsou zachovány natolik, že není těžké udělat si představu o tom, jak hrad během svého nedlouhého života vypadal. Ústřední stavbou byla volně stojící obytná věž, na jihu se k hradbě přimykal obdélný palác.

Zajímavé jsou stopy hranolové branské věže v severozápadním nároží. Zříceniny nalezneme v lese na nenápadné ostrožně nad malebným Černívským rybníkem, v jehož hladině se za pěkných dnů zrcadlí impozantní černívský kostel Nejsvětější Trojice.

Kostel ve Vrchní Orlici dál láká turisty. V minulosti byl svědkem krvavé lázně

Pod rybniční hrází nepřehlédneme ani kruh z kamenných menhirů, o němž napsali ve své studii J. John a O. Chvojka následující: „Kamenný kruh sestávající z 19 menhirů vznikl před nedávnou dobou v obci Černívsko. Tento objekt nesouvisí přímo s novopohanstvím, neboť byl zbudován v rámci místního tantrického centra.“

Co vidět v okolí:

Blatná – město s vodním hradem, Labuť – největší rybník Blatenska, tvrze v okolí: Uzeničky, Hostišovice, Draheničky, Koupě, Buzice.



Doprava:

BUS Uzenice (2 km), další spoje jezdí tak bídně, že nemají smysl. Vlak nejblíž asi Bělčice (cca 6,5 km)



Co je dobré vědět:

v okolí jsou četné menhiry, většinou však novodobě instalované. Zajímavý je hostinec U Labutě v Myšticích na hrázi rybníka Labuť, historický objekt, jehož předchůdce vlastnili snad již Dornštejnové. Jinak je s hospodami asi lepší spolehnout se na Blatnou.