Řecko, Finsko, Indie a pouť do Santiaga de Compostela má za sebou českobudějovický dobrodruh Josef Šochman. Indie ho stále „volá“, ale vymýšlí i další cesty. „Nelákají mne žádná vyhlášená turistická místa, ale ta, která jsou turistikou dotčena co nejméně,“ vypráví aktivní sedmdesátník.

Za své nejvýznamnější cesty považuje téměř sedmdesátiletý dobrodruh Josef Šochman hlavně Indii a pouť do španělského Santiaga. | Foto: Josef Šochman

Zdroj: DeníkJosef Šochman náhodou objevil východní část Turecka až u Arménských hranic. „Začal jsem shánět více informací a postupně zjišťovat, jak úžasný výlet by to mohl být,“ vzpomíná a přibližuje: „Oblast obývají Kurdové se starobylou historií a byla šance, že tam v minimální míře potkám Čecha. O Kurdech tady u nás samozřejmě koluje spousta mýtů a falešných, nesmyslných informací. Přitom je to kultura, která má tisíciletou historii.“ Vypracoval tedy itinerář a dal dohromady 4 lidi na společnou cestu, začal se učit turecká slovíčka. Navázal dokonce kontakt s Kurdy odtamtud žijícími v krajském městě, kteří mu poskytli další informace. Avšak z cesty nakonec dvakrát sešlo. Josef Šochman se však nevzdal a sháněl parťáky nejen z domova a okolí, ale přes internet z celé republiky. „No a pak přišel koronavirus a všem plánům byl totální konec,“ říká Josef Šochman.