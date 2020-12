Úskalí domácí výuky řešili vlastní učitelkou

Distanční výuku rodina Jana Míky, který má dvě dcery, zvládla prý dobře. Druhačka a osmačka mají každá svůj počítač. „Musely být každá v jiné místnosti, aby se nerušily,“ vysvětluje otec. Jedna dívka tedy studovala v pracovně, druhá v pokojíčku. „Berou to, jak to přišlo, když to muselo být,“ přibližuje otec, že děvčatům výuka problémy nedělala a nevadila jim.

Domácí výuka. | Foto: Deník / Radka Doležalová