Zdroj: DeníkMatouš Venkrbec, útočník jihočeského celku, se ovšem těmito problémy nezaobíral, ba naopak. „Ať už se člověku stane jakákoliv situace, může být osobní nebo celospolečenská, má na vybranou. Může ji uchopit a brát jako výzvu. Může se bát, nebo být člověkem naděje. Jsem přesvědčený, že jde o to, jak na ni člověk nahlíží,“ začal jednatřicetiletý hráč o pandemii.

Pro Motor šlo jednoznačně o výzvu. Vždyť s nástupem extraligy za sebou měl jen pár týdnů přípravy. „Ze všeho člověk může udělat pozitivní věc, jde jen o to, aby ji hledal. Vždy máme na vybranou. Navíc nevšední situace, jakou tato bezesporu je, nám mohou ukázat, co je pro nás v životě opravdu důležité, a také nám pomáhají reflektovat, jak každý den žijeme. Ať už se dějí věci tragické a smutné, člověk by stále měl mít radost už jen z toho, že tu je,“ usmál se Venkrbec a doplnil svůj zajímavý pohled.

Pojďme si také připomenout situaci na jaře tohoto roku. Motoru skončila v první lize základní část a nebylo jasné, zda se play off vůbec rozeběhne. Nakonec se tak nestalo. V Chance lize si ovšem českobudějovičtí hráči vysloužili svými výkony respekt i u soupeřů. Ti totiž při hlasování, zda by Motor postoupit měl, či nikoliv, svého soupeře podpořili a dali mu tak v cestě do extraligy zelenou.

Když v kabině Motoru při letní přípravě vypukla nákaza koronavirem, vztahy mezi týmovými parťáky to jen utužilo. Hráči byli v každodenním kontaktu a vyzvídali, jak kdo na tom je. Drželi si palce.

Následně hokejový klub přeměnil fakt, že si nákazou prošel, v dobrý skutek. Hráči s odpovídajícím krevním vzorkem se stali dárci plazmy.

Z klubu se pak navíc na darování krevní plazmy přihlásili zástupci mládežnických týmů, které koronavirová nákaza také zasáhla.

Adam Pavlíček