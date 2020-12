Nejúspěšnější jihočeská vytrvalkyně Lucie Sekanová dostala čas. Vzhledem k tomu, že olympijské hry v Tokiu jsou o rok posunuty, mohla se především věnovat svému zdraví.

Lucie Sekanová se otužuje a myslí na OH 2021 | Foto: Deník/ archiv Lucie Sekanové

„Pracovali jsme s odborníky na limitacích," vyprávěla dáma, o jejíž formu se stará také trenér českobudějovického Sokola Jiří Couf. Atletka, která má olympijské ambice, pracuje s dechem, v době koronavirové trénuje jinak, o něco méně, než by trénovala přímo v rozjeté sezoně. A také se otužuje. Vyrazila na Šumavu, kde nabírala fyzickou kondici a vylepšovala imunitu. Na svém facebookovém profilu uvedla: „Dnes v 7.50 jsem uskutečnila svůj skvělý včerejší nápad . Na měsíční (nepřerušené!) výročí ranního otužování jsem se ponořila na minutu do Hamerského potoka na Horské Kvildě . Venkovní teplota -5,5. Doufám, že mi motivace vydrží i nadále, i když to mnohdy není jednoduché. Jak dokumentuje dolní snímek, motivace sympatické Jihočešky vydržela, otužuje se i dál v Borovanech, odkud by ráda, vyrazila na olympijské hry 2021 do Tokia.