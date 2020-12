Radost z Covidu-19 nemá nikdo. Ale jsou situace, kdy pandemie nabízí prostor, který by jinak nevznikl. Hlubočtí baseballisté uchopili současnou situaci jako výzvu.

Baseballisté v Hluboké nad Vltavou se chystají na extraligu | Foto: Deník/ Sokol Hluboká nad Vltavou

Zdroj: DeníkBaseballisté Sokola Hluboká nad Vltavou mají dost času, aby po postupu do extraligy dobudovali sportovní areál. „A v něm osvětlení,“ poznamenal nový trenér Zdeněk Josefus. "Nechceme být v soutěži jen do počtu," nechal se slyšet nový kromidelník, který by se svojí hlubockou lodí rád doplul do klidného středu tabulky. "Nechceme mít starosti se záchranou," dodal. "Chtěli bychom se dostat na úroveň, na jaké jsou v Českých Budějovicích hokej, fotbal a volejbal," dodal předseda Sokola Hluboká nad Vltavou David Šťastný.