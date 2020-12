Zdroj: Deník„Pár dnů v každém týdnu pracuji z domova a ráda bych občas byla i na chalupě, kterou máme u Lipna, je tam ale tak slabý signál, že připojení často padá, a tak mi nezbývá než sedět v paneláku,“ posteskla si Helena Nová. „Co se volání týká, tak se většinou dovolám, často ale musím jít před dům. Vysílač máme za kopečkem a navíc jsme v lese, tak s tím prý nic nikdo neudělá. Ani bezdrátový internet tam odnikud nedostanu, tak mám smůlu.“

NEJHŮŘ JSOU NA TOM U HRANIC

Takzvaná bílá místa na mapě pokrytí republiky jsou ta, kde je vysokorychlostní přístup na internet možné zajistit na méně než 40 % adres. Podle Ministerstva obchodu a průmyslu je takových obcí nebo jejich částí v České republice stále ještě téměř 7 000, tj. téměř třetina ze všech 22 tisíc sídelních jednotek.

Na jihu Čech v mapě pokrytí bíle svítí hlavně oblasti lemující státní hranici, potíže se signálem mají třeba v Zadní Zvonkové na Hornoplánsku, v Pohoří na Šumavě nebo na opravdu odlehlé Lesovně Žofín nedaleko slavného Žofínského pralesa. Slabý signál tam má jen O2, a to ještě díky zesilovači, Vodafon ani T-Mobile tam pokrytí nemají vůbec, a ani platebními kartami tam nezaplatíte.

„Jsme odkázáni na příjem signálu z družice, jehož kvalita a latence nemůže zajistit bezproblémový chod platebního terminálu,“ upozorňují předem všechny hosty.

Ale i ve vnitrozemí se najdou místa, kde si lidé na potíže s mobilem museli zvyknout. „Přešel jsem k jinému operátorovi, ale ani to nepomohlo. Když jsem to s nimi řešil, řekli mi, že jsme od vysílače nejdál a že pro nás nic nedokáží udělat. Jsme pro ně asi malí zákazníci,“ posteskl si Miloš Hüttner, starosta Nové Vsi na Krum-lovsku. Tam dokonce loni sepsali petici za posílení signálu, k ničemu jim to ale nebylo. „Prý nám tam vyrostl les, který signálu brání, s tím ale snad mohli počítat, když vysílač stavěli. Bez ohle-du na to, u kterého operátora jste, to není žádná sláva.“

Mobilním operátorům se nevyplatí stavět nové vysílače pro pár lidí, stát ale, jménem ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, slíbil, že do roku 2023 by měl být vysokorychlostní internet k dispozici v celém Česku. I letos tak, stejně jako loni, dal miliardu na dotacích na potřebnou infrastrukturu.