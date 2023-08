Kam se podíváš, všude houby. Zatím v médiích a na sociálních sítích.

Na houbařské žně to na Budějovicku zatím nevypadá. | Foto: Jana Novotná

„A protože jsme národ houbařů, musela jsem dnes ráno do lesa i já,” svěřila se nám naše čtenářka Jana Novotná a vyrazila ve čtvrtek do lesa poblíž Budějovic. Co viděli v lese, to nafotili. Podívejte se do galerie. Houby možná rostou na Šumavě, ale u Budějc ještě čas nepřišel. „V lese je mokro a už to voní houbami,” doufá naše čtenářka.

Speciál houby bannerZdroj: Deník/Jan Lakomý