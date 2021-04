Zúčastnit se úklidů svého okolí může každý, kdo je ochoten dodržovat bezpečnostní opatření, tj. nosit roušku a dodržovat dvoumetrové odstupy, neshromažďovat se. Aby se dobrovolníci, kteří chtějí uklidit své okolí, neshromažďovali, byly na nahlášených místech zřízeny tzv. Pytlomaty, odkud si mohou lidé odebrat individuálně pytle na sběr odpadu, případně rukavice či drobné odměny. U Pytlomatu najdete i instrukce o místech a trasách doporučených k úklidu, kde se může zanechat nasbíraný odpad aj.

Radek Janoušek za akci Ukliďme Česko vzkazuje: "Dobrovolníci by si měli vzít vlastní rukavice, dobré oblečení a obuv a samozřejmě dobrou náladu. Potřebné informace ohledně toho kam jít uklízet, kde nechat sesbíraný odpad a bezpečnostní pokyny, naleznou u Pytlomatů."

U uklízení se můžete vyfotit a zasoutěžit si. Klání je určeno pro organizátory, kteří zřizovali Pytlomaty, ale i pro dobrovolníky. Zasílat organizátorovi můžete fotky kuriozit, které jste posbírali, nebo např. snímky nejmenších dobrovolníků.

JAKÉ ÚKLIDOVÉ UDÁLOSTI SE V RÁMCI AKCE KONAJÍ A KDE?

Šindlovy Dvory

Pytlomaty budou umístěny (od 26.3. do 1.4.) u zastávky hromadné dopravy, u základní školy a poblíž vycházkových stezek (u rybníka, na Švábák…).



Jihočeský venkov (se) uklízí

Boršov nad Vltavou

Pytlomat bude umístěn (od 26.3. do 1.4.) u obecního úřadu, u kempu a na vhodných místech v místních částech

Holubov

Pytlomat bude umístěn (od 27. 3. do 1. 4.) u obecního úřadu a u stanice lanovky pod Kletí

Brloh

Hlavní pytlomat bude umístěn (od 26. do 28. 3.) na zábradlí u Jednoty, další budou rozmístěny na dalších místech (např. u hřiště). Odpad - vzhledem k malým objemům - prosí organizátor uložit pak přímo do své popelnice.

Lhenice

Pytlomat bude umístěn (26. 3. - 1. 4.) u objektu úřadu městysu, na viditelném místech u zdravotního střediska a na sídlišti.

Čistý les pro všechy

Sezimovo Ústí

Pytlomat najdete (od 27. 3. od 10 h do 28. 3. do 16 h) na plácku u lavičky u křižovatky ulic Dr. E. Beneše a Palackého. Naproti jsou poštovní schránky.

Ukliďme Košice

Úklid se koná 22. 4. až 6. 5. Vychází se od hasičárny - pevnou obuv a dobrou náladu s sebou. Na místě obdržíte rukavice, když půjde o společnou akci, tak za dodržení aktuálních protiepidemiologických opatření, bude následovat i občerstvení.

Jarní úklid cesty z Blatné do Mračova

Uklízí se 28. 3. od 10 h od autobusové zastávky Blatná, Vrbenská (u Dřevokovu).



Ukliďme okolí Žižkovy mohyly

Pytlomat bude umístěn (26. 3. až 28. 3.) na návsi v Mladějovicích.

Ukliďme Třeboň

Uklízí se 12.04. až 25.04. Pytle je možné vyzvednou na Městském úřadě Třeboň, odboru životního prostředí



PŘÍMO 27. BŘEZNA



Úklid v Nemanicích

Pytlomat umístěn na Asfaltovém plácku pod panelákem v ul. U Jeslí.



Ukliďme sídliště Máj - Branišovský les

U vstupu do lesa směrem z Dubenské ulice bude umístěn Pytlomat, ze kterého si každý dobrovolník vezme potřebný počet pytlů na odpadky.



Uklidíme si Nové Vráto

Pytlomat bude v parku za MŠ a ZŠ T.G.Masaryka



Ukliďme Vidov a okolí

Pytlovna bude ve sběrném dvoře.

Uklid v Prachaticích

Každý může uklízet sám, v libovolné lokalitě. Pytlomat bude umístěn na Malém náměstí.

Ukliďme naučné stezky a hlavní ulice

Lodhéřov s odbočkou na Čertův kámen

Ukliďme Mertovy sady v Jindřichově Hradci

Cílem úklidu je zbavit Mertovy sady, a stihneme-li to i park na Jakubu, odpadků, které se tam nikoliv jen v poslední době hromadí. Pokud se bude dařit, můžeme pokračovat i na druhé straně řeky v parku pod gymnáziem.



Ukliďme Hracholusky

Půjde se z Obory do Hracholusk kolem Vráta. Sbírat se bude vše, co do přírody nepatří.

Další místa k úklidu a termíny najdete na webu Ukliďme Česko.