V Trhových Svinech odehrálo Divadlo Dětí představení pro plný sál ve středu 23.listopadu 2022 od 10.00 hodin. Ve zdejším divadelním sále Domu kultury je kromě výborné akustiky také dokonalé divadelní vybavení. Díky ochotě a podpoře místního technického týmu obě představení proběhla podle plánu. Děti od metodického oddělení divadla obdržely metodické listy s odkazy na stránky, kde si mohly oživit principy správného a poučeného třídění domácího odpadu. Dům kultury je situován do těsné blízkosti komplexu školy základní a mateřské, a to se přirozeně projevilo ve včasném začátku představení. Po práci soubor naložil kulisy a vypravil se na další jihočeská představení, tentokráte přes České Budějovice nikoliv do Bavorova, ale do Vodňan.

Divadlo Dětí odehraje v listopadu poslední sled představení mimo domácí karlovarský kraj s pohádkou O Balynce, dobrém štěněti. Se zastávkami ve Stodu, Českých Velenicích, Trhových Svinech, Vodňanech a Chodově dovrší celkový počet třicet tisíc dětí, které v letošním roce pohádku měly možnost zhlédnout. Pro příští rok je připraveno dalších 12 týdenních výjezdů od Aše až po Ostravu

Za zaslání příspěvku děkujeme Kristýně Sklenářové.