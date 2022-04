Oba muzikanti působí desítky let v renomovaných profesionálních orchestrech, kromě toho si však přáli hrát i sklady podle svého výběru, a to v malém obsazení, bez not a dirigentské taktovky. Zaměřují se hlavně na evergreeny a filmové melodie, které v neobvyklém spojení jejich nástrojů vyznívají velmi působivě. „Bárka nabízí plavbu napříč různými žánry s harfou a violoncellem – proplouváme vodami bouřlivými i klidnými a užíváme si radost z hudby,“ vysvětluje Pavel Barnáš, kromě jiného ředitel festivalu Okolo Třeboně s třicetiletou tradicí, působící jako muzikant v minulosti ve skupinách Cimbal Classic a Fleret. Ivana Pokorná je od roku 1983 členkou orchestru Národního divadla v Praze a hostuje v řadě projektů, třeba na poslední desce skupiny Žalman a spol. V Bárce hraje na keltskou harfu, která je menší a lehčí než ta, kterou používá ve velkém orchestru. „Zkrátka vzali jsme své nástroje na ramena a vydali se ve volném čase objevovat nové vody, které nám přinesou větší svobodu a dobrodružství,“ poeticky dodává Pavel Barnáš. A Bárka si získala za několik málo let plavby svými koncerty i hudebními videoklipy řadu velmi vděčných příznivců.