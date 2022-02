Jmenuji se Nina Kubešová a celý můj život miluji koně. Díky mým báječným rodičům jsem se tomuto velmi finančně náročnému koníčku mohla věnovat již od mládí. Koně jsou prostě naprosto úžasná zvířata, která vnesou do vaší duše klid a pohodu. S narozením mé milované dcery jsem zjistila, že bych tuhle lásku na celý život chtěla předat dalším dětem. A tak během jedné z mnoha bezesných nocí s miminkem vznikl nápad uspořádat kroužky a tábory pro milovníky koní. Nejsme profesionální oddíl, nemáme luxusní zázemí, ale milujeme to, co děláme a dokážeme to předat dál. Díky koním se děti naučí zodpovědnosti, laskavosti, najdou přátele na celý život a piliny a sláma v ponožkách se stanou součástí jejich života. Takže otevřete srdce a přijeďte do Dobřejovic.