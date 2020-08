Letos nám počasí nepřálo. V pořadí 8. ročník běžeckého závodu Běh o Neplachovský hrneček propršel.

Běh o Neplachovský hrneček je 10 km dlouhý, běžecký závod, který je zařazen do Jihočeského běžeckého poháru. Původní start v 18,30 hod. jsme o čtvrt hodiny posunuli, ale stejně trochu pršelo. Možná to někomu trochu podklouzlo, nicméně to na výsledné časy vliv nemělo. Vítězný čas J. Michala 35:52 min je velmi dobrý výsledek. Loňský vítěz L. Studnař byl sice druhý, ale i on si, ve srovnání s loňským rokem, polepšil. Ve výsledkové listině bylo hodnoceno 26 žen. Nejrychlejší žena V. Šindelářová s časem 40:51 min. může být také pyšná.

Letos běželo více závodníků než loňský rok. Celkem dokončilo 108 závodníků, mezi nimiž byli i ti, kteří zde běželi svůj první závod. Běh o Neplachovský hrneček má 3 věkové kategorie žen i mužů ( do 34 let, 35-49 let a nad 50 let). Vítězové každé kategorie si odvezli domů náš neplachovský hrneček. V každém ročníku oceňujeme i nejstaršího závodníka, kterým byl stejně jako v loňské roce závodník narozený v roce 1941. Pan Lubomír má naše velké sympatie a hlavně velký respekt vůči jeho výkonu, kdy 10 km trať zaběhl za 1:05:24 hod. Jak se říká: "Klobouk dolů!" Panu Lubomíru přejeme hodně zdraví a už se těšíme, že se s ním zase příští rok uvidíme.

Pro každého účastníka závodu bylo připraveno malé občerstvení, za které chci poděkovat členkách spolku Hrnek z.s. Dále musím poděkovat všem, kteří nám pomáhali, při organizaci tohoto závodu. Hlavní poděkování patří obci Neplachov, za poskytnutí zázemí , zejména za sociální zázemí, které v tomto počasí bylo velmi příjemné.

Věřím, že i přes nepříznivé počasí se u nás v Neplachově závodníkům líbílo a že příští rok 16.7.2021 se s většinou z nich zase setkáme. Cíl – zaběhat si pro radost, závod určitě splnil!