Starší generace a nejmladší občané mají jedno společné - potřebu cítit se v bezpečí ve svém okolí. Aby byla tato potřeba uspokojena, vytvořila obec Pištín ve spolupráci s místní mateřinkou most mezi policií a občany. Tato akce má za cíl posílit vztah mezi Policií České republiky a dvěma odlišnými, ale stejně zranitelnými skupinami občanů – seniory a dětmi.

Bezpečně nejen v Pištíně aneb beseda s policií pro seniory a děti z mateřinky. | Foto: Václava Tomášková

Pro seniory je tato beseda příležitostí k tomu, aby se seznámili s prací a úkoly policie ve svém okolí. Zástupce policie por. Milan Bajcura představil svou práci, vysvětlil bezpečnostní opatření a poskytl tipy, jak minimalizovat rizika v běžném životě. Senioři získávali prostor pro sdílení svých obav a zkušeností, zatímco zástupce policie mohl poskytnout konkrétní informace týkající se bezpečnosti a prevence v oblastech, které jsou pro starší generaci stále aktuálnější. Těmi jsou především podvodné telefonáty, nákupy a nabídky nebo kontakty na sociálních sítích.

„Rozhodli jsme se zorganizovat toto setkání, protože cítíme, jak důležité je v dnešní době chránit seniory před podvodníky, kteří využívají jejich neznalost moderních technologií, ale především jejich slušnost a dobrotu,“ zdůvodňuje tuto aktivitu starosta obec Jaroslav Havel.

Pro děti z mateřské školy má tato beseda vzdělávací charakter. Policista vytvořil přátelské prostředí, ve kterém děti získaly povědomí o své bezpečnosti. Pomocí hry a interaktivních příkladů se děti naučily, jak poznat uniformu policisty, co dělat v případě potřeby pomoci a jak se chovat v dopravních situacích. Tato beseda nebyla pouze preventivní, ale inspirovala děti k vidění policie jako spojence a pomocníka. „Naše obec se snaží vytvářet prostředí, kde se mohou potkávat a propojovat občané všech věkových kategorií. Snažíme se vždy plánovat program obecních aktivit tak, aby obsáhl co možná největší počet zájemců. Mám velkou radost, že v tomto ohledu se nám to daří,“ zakončuje Jaroslav Havel.

Václava Tomášková