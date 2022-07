Borovany se letos vrátily k původní předcovidové podobě dvoudenního Borůvkobraní, které se konalo tento víkend. Podívejte se do galerie, jak si návštěvníci program i borůvkové dobroty náležitě užili. Děkujeme Magdaleně Hluštíkové za poskytnuté snímky.

Borovanské borůvkobraní | Foto: Magdalena Hluštíková

Příchozí mohli ochutnávat borůvkové knedlíky, koláče, vafle, muffiny, vdolky, lívance, palačinky i zmrzlinu, pochutnali si na selátku, domácích klobáskách, paštikách, sýrech a bramborákách, řízcích, ochutnali borůvkové pivo, napili se limonád, vína a likérů. Zašli na borůvkový a řemeslný trh nebo do pěstitelské poradny týkající se borůvek. Vystoupily folklorní soubory, kejklíř Pupa, kapely Spolektiv, Gipsy Suno aj. Děti čekala spousta divadelních pohádek nebo dílničky. Dospělí se utkali v soutěži v pojídání borůvkových knedlíků a přihlíželi Kuchařskému čarování Petra Stupky. Všichni mohli sledovat práci uměleckého řezbáře Martina Míky, který v parku vyřezával. Téma loutky se promítlo nejen do loutkových představení, k vidění byly i v borovanském klášteře na expozicích, které, stejně jako Maringotku Malého divadla, navštívíte až do konce sezony.