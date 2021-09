Na začátku října se ženy 3SB ještě chystají na finále evropské ligy do belgických Brug, kde mají ambiciózní cíle.

Mistrovství v Českých Budějovicích konající se o víkendu 11. a 12. září bylo pro kategorie women a open. Budějovický klub 3SB vyslal do bojů o medaile zástupce v obou kategoriích, tedy ženské i mužské.

Výjimečné na ultimate frisbee je, že se hraje bez rozhodčích a klade se důraz na férové smýšlení hráčů. Uděluje se i cena Spirit of the game pro nejférovější tým, který na hřišti dobře komunikoval a nefauloval.

Ultimate frisbee je týmový sport s diskem, létajícím talířem. Hrají proti sobě dva týmy o sedmi hráčích, úkolem útočícího týmu je disk přihrávkami přenést přes hřiště do protivníkovy zóny, bránící tým se jim v tom naopak snaží zabránit.

Budějovický klub Sokol 3SB, který funguje již 25 let, má za sebou zlatou sezónu, když se stal mistry ČR 2021 ve všech kategoriích.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.