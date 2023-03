Neseďte doma - vyražte do budějovického DK Metropol. Program je bohatý.

Vybere si každý. | Foto: DK Metropol

Úterý 28. března – Samson a jeho parta

Společenský sál v 19 hodin

Jubilejní koncert k 30. výročí. Skupinu Samson a jeho parta založil Jaroslav Samson Lenk po rozpadu skupiny Máci v roce 1993. Z Máků kromě něj přestoupil do nové kapely jen jeho bratr Jiří Budvárek Lenk, který místo kytary přešel na baskytaru. Dalšími členy se stali sourozenci Šneberkovi – zpěvačka a klávesistka Jana a kytarista Jiříček, a po čase přibyl ještě Radek Gotz na bicí.

Pátek 31. března – Muzikantský bál

Společenský sál v 19.30 hodin

Muzikantský bál je společenská událost plesové sezóny s nejdelší tradicí. Letos se koná po jedenatřicáté. Po tříleté odmlce způsobené pandemií navazuje na svou historii obměněným programem, který návštěvníkům představí největší hity především ze 70. a 80 let.

O vaši zábavu se postará více než 50 muzikantů ze sedmi kapel na dvou paralelních scénách. Ostříleným big beatovým matadorům kapelám The Sinners a The Fellows budou sekundovat skupiny Good Times Big Band, Bandy Band, Kaplan´s Friends Blues Band, Koloband a Synové Velké Opalice Band. Večerem provede protřelý moderátor Luboš Voráček. Chybět nebude ani již tradiční „Pivní bar U sličnejch dam“, ve kterém se bude točit Postřižinská jedenáctka za lidových 35. Závěr plesové sezóny bude ve velkém stylu! Přijďte protancovat střevíce, stejně už je letos potřebovat nebudete!

Středa 5. dubna – Adam Ďurica – koncert slovenského populárního muzikanta

Společenský sál v 19.00 hodin

Mandolína, Neľutujem, Spolu, Naše hriechy alebo Zatancuj si so mnou! To všechno jsou velké hity slovenského zpěváka Adama Ďurici, který se představí se svou kapelou na českých koncertech. Přijďte si vychutnat jedinečný zážitek - koncert jednoho z nejúspěšnějších slovenských zpěváků posledních let. Host: Michal Kindl.

Čtvrtek 13. dubna – Opera Divas – nejpopulárnější operní písně z úst tria zpěvaček: Andrea Tögel Kalivodová, Tereza Mátlová a Pavlína Senić

Divadelní sál v 19.00 hodin

Jediné dámské operní trio v ČR „Kouzla lásky a hudby“. Jedinečný program tria našich předních operních pěvkyň v návaznosti na vydání jejich prvního samostatného CD. Účinkují: Andrea Tögel Kalivodová – mezzosoprán, sólistka Opery Národního divadla v Praze. Tereza Mátlová – soprán. Pavlína Senić – soprán, umělkyně s volným angažmá, působí např. Státní opera Praha.

Petr Holba