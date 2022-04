Zaujaly mě vlajky, které na náměstí byly k vidění. Odečtu si teď radnici, má to jako povinnost a výsledek: Německá a rakouská na jedné bance, francouzská na francouzské restauraci, no a ano, jedna zapadlá ukrajinská se také našla. Nikdo nepřehlédne 12 křesťanských dřevěných křížů jakéhosi velikonočního umění a pak asi tak dvacítka různých vlajek reklamních, banky, obchody a loga. Priority, zdá se, vypadají v budějovické duši takhle: byznys, pak víra, pak vlajky těch "lepšozápadních" států a 1 ukrajinská.

Jsme národ Švejků a je to vidět doslova z každé ulice. Dobře vím, že leckoho "tuny" ukrajinských vlajek provokují, ne snad proto, že by tu bylo spousty rusomilců, to spíš, co pro NĚ ukrajinské vlajky v těchto dnech představují. Aktivismus, angažovnost a trapnost.

Jenže JIM bych vzkázal, že ono to zas tak horké nebude. Minimálně ne v naší jihočeské metropoli. A rád si jejich výtku vezmu k srdci, až krom radnic, najdu někde jinde českou vlajku. V opačném případě nejde o nic jiného, než zakrývání vlastní nedostatečnosti, se špetkou škodolibosti snad jde zmínit, zatímco TI stejní lidé mají na tričku, baťohu a spodním prádle "vlajky" od Nike, přes Pumu až po Diesel.

Závěrečná otázka je nasnadě: Před 200 lety, byli obrozenci také trapní?

Jan Čepelák