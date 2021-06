Úprava provozní doby se od soboty 5. června týká všech tří sběrných dvorů, které společnost FCC České Budějovice ve městě provozuje. Tedy zařízení v ulici Dolní, Plynárenské a na Švábově Hrádku.

„Sobotní provoz sběrných dvorů byl obnoven dle původní otvírací doby od 8 do 12 hodin. Nedělní otvírací doba bude také v dopoledních hodinách, vždy od 8 do 11 hodin. Věříme, že tak lépe vyjdeme vstříc občanům města,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec. „Apeluji na všechny, ať využijí možnosti odvézt odpad do sběrného dvora a zamezí tak jeho odkládání u kontejnerových stání či přímo v intravilánu města,“ dodává.

Sběrné dvory jsou samozřejmě otevřeny i ve všední dny. Denně od 8 do 20 hodin, v období od listopadu do března od 8 do 18 hodin. Ve sběrných dvorech mohou občané Českých Budějovic odevzdat odpad zdarma.

Kristina Jakubcová