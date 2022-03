Už v minulosti měli Black Dogs ambice zahrát si v zahraničí. Tým byl pozván do Finska, kde měl proběhnout odvetný zápas s univerzitním týmem Hernesaaren Naadat. První utkání proběhlo pod širým nebem na Hluboké nad Vltavou a mladí hokejisti ze severu Evropy si prý zápas velmi užili. Odveta na finské straně však neproběhla kvůli covidu. Nyní se povedlo vyjet do evropsky uznávané Red Bull Akademie, která se nachází nedaleko Salcburku. Ročně zde trénují stovky fotbalových a hokejových nadějí, které mají k dispozici vynikající zázemí. Dvě utkání mezi juniorským týmem Red Bull U20 a českobudějovickými Black Dogs proběhla v pátek 18. a v sobotu 19. února.

„Byly to dva skvělé zápasy v přátelském duchu. Tým Red Bull hrál velmi pěkný, rychlý hokej. Náš tým se mladšímu soupeři dokázal přizpůsobit a předvedl, že jihočeský hokej má co nabídnout. Naši hráči jsou již zkušenější a hrají víc technicky. Byla to vyrovnaná utkání a tomu odpovídaly i výsledky: první zápas jsme prohráli 2:4 a druhý jsme vyhráli 5:0. Z obou zápasů a celkově z návštěvy Salcburku máme skvělé dojmy. Akademie nás všechny ohromila úrovní vybavení a servisu pro hráče. Byla to skvělá možnost zahrát si v zahraničí a získat nové zkušenosti,“ říká o turnaji Jiří Irra, manažer Black Dogs. „Kdybych měl zmínit střelce, tak v prvním utkání naše góly dali Bouška a Šafář, ve druhém Prokop, Kronus, Vochozka, Tejko a Koupal.“

Jako skvělou zkušenost berou dvojici utkání i hráči Black Dogs. Autor prvního gólu druhého utkání, Jan Prokop, říká: „Na Akademii je luxusní zázemí. Hráči mají všechno potřebné na vysoké úrovni – od stravy, přes vybavení až po servis jako takový. Mají tam učebny, vybavení pro trénink a regeneraci, velké posilovny. Soustředí se jenom na hokej. Někteří absolventi akademie chodí následně hrát do rakouské, německé ligy, hodně kooperují se severskými zeměmi, ale mají i své první hráče v NHL. Já sám bych si to chtěl zkusit, ale třeba jen na měsíc, v rámci nějaké přípravy. Tihle kluci tam jsou třeba 2-3 roky.“ Jaké má dojmy ze zápasů? „První byl těžký v tom, že jsme šli z autobusu rovnou do utkání. Hrát proti klukům, kteří trénují každý den, byl fofr, a navíc jsme udělali pár hloupých chyb, které nás stály zápas. Na ten druhý zápas nás namotivovalo to, že nám naši trenéři trochu promluvili do duše. To nás nakoplo a utkání jsme zvládli skvěle. Určitě nečekali, že dostanou pět gólů.“

Ve druhém zápase vychytal nulu Ivo Svoboda. „Večer jsme se šli po zápase podívat do města. Ne všichni, někteří kluci byli po prvním zápase unavení. Ale já jsem hrál až druhý zápas. Salcburk je krásné město, s historickým nádechem. Nic jiného jsme ale nestihli. Program byl nabitý, přijeli jsme v pátek, měli jsme přípravu, po zápase jsme šli do města, ráno jsme měli trénink, snídani, prohlídku areálu, potom jsme měli druhé utkání a jeli jsme domů.“

V mezinárodní Red Bull Akademii pracují týmy z celého světa, jak trenérské, tak ty, které se starají o žáky. Hráče tvoří ze 40 % Rakušané, ze 40 % Němci a z 20 % sportovci z jiných zemí. Prostory akademie jsou pro veřejnost uzavřené, takže zápasy proběhly téměř bez fanoušků. „Vstup do akademie je na pozvání, dovnitř smí pouze rodiče hráčů. Oni to berou tak, že tam hráči mají mít své soukromí. Celkově je hokejová akademie určena pro 200 hokejistů a 100 členů štábu, který se o ně stará. Kromě dvou ledových ploch zahrnuje zázemí také několik fotbalových hřišť, pro ještě slavnější

fotbalovou akademii. Součástí naší návštěvy byla i prohlídka celého areálu a znovu se musím opakovat, akademie na nás udělala velký dojem,“ doplňuje Jiří Irra.

Pro tým Black Dogs to rozhodně nebyla poslední příležitost ukázat se v mezinárodním měřítku. Prioritou týmu je však nyní úspěšná účast v Univerzitní lize ledního hokeje, závěr základní části a následné play-off o Palachův pohár, a také dubnový Hokejový souboj univerzit VŠTE vs. JU.

Klára Havlínová