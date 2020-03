Kendisté z Českých Budějovic uspěli na Mistrovství České republiky.

Mistrovství ČR v Kendó, českobudějovičtí kendisté bronzoví. | Foto: Petr Březina

V neděli vyrazil tým kendistů Kusanagikai z Českých Budějovic do Hradce Králové, aby se zúčastnil Mistrovství ČR. Do smíšené kategorie jednotlivců se poprvé kvalifikoval Sebastian Mráz, kde změřil své síly s Lukášem Havelkou z Hradce Králové. Mrázovi se nadějného juniorského reprezentanta nepodařilo nikterak zaskočit a dva obdržené zásahy s perfektně provedenou technikou ukončily jeho působení v této kategorii. V týmové kategorii vyrazil do boje tým ve složení Sebastian Mráz, Matyáš Kuzba, Martin Bartoš, Petr Březina a Lukáš Laibrt. Kategorie týmů se účastnilo deset týmů z celé České Republiky. V prvním kole vyřazovacích zápasů Budějčáci měli díky nalosování volné kolo. V druhém kole porazili tým z Olomouce přesvědčivou převahou 5:0. Tím se dostali do semifinále proti pražskému Kacubó A. Zkušenějšího soupeře se v jednotlivých zápasech snažili kendisté z Kusanagikai překvapit, nicméně jen Lukáš Laibrt vybojoval remízu (stav 4:0). Sice poraženi, ale v radosti s pocitem dobře odvedených zápasů v klubovém duchu si zaslouženě domů, do Budějc, odvážejí bronzové ocenění. Teprve 14.letý mladík Matyáš Kuzba se mezi dospělými neztratil a je příslibem pro budějovické kendó do budoucnosti. Napínavé finále týmové soutěže mezi Kacubó A a domácími Nozomi A bylo velmi vyrovnané. Po 5 zápasech bylo skóre 1:1 (3 remízy a vítěství na každé straně týmu) se muselo rozhodnou v extra zápase, kam týmy vyslaly svého nejlepšího závodníka. Zápas mezi Dudášem z Kacubó A a Fritzem z Nozomi A šel do prodloužení a až po 15 minutách vysilujícího a technicky nádherného kendó Fritz našel skulinu v obraně Dudáše a rozhodl tak, že Nozomi A bralo zlato. Stříbro pražské Kacubó A a druhý bronz ostravský tým Tóbukanu.