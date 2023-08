O tom, že čeština je hezký a bohatý jazyk, netřeba polemizovat. Zvláště dá-li se dohromady s největším koníčkem Čechů – alkoholem. A tak, jak říkáme hezky česky těm, kdo si poněkud více přihnul? Naše čtenářka Alena Přidalová nám poslala pro pobavení text, který koluje internetem.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Elektrikář může být nadrátovanej a soudce jak zákon káže.

Klempíř byl na šrot. Metař byl nametenej a sládek nachmelenej.

Akademický malíř byl pod obraz a malíř pokojů zmalovanej.

Loutkoherec byl zpumprlíkovanej. Zpěvák, a že jich bylo, byl zhulákanej.

Letec byl jako bomba, pyrotechnik jako puma a kanonýr jako dělo.

Pracovník pneuservisu byl gumovej. Truhlář byl jako prkno.

Kněz byl jako slovo boží, funebrák tuhej.

Meteorologa nebylo potřeba, ale byl by na mraky fekálista na sračky.

Veterináře potřeba bylo, a když se vracel z akce, byl jako zvíře.

Boxer byl ztřískanej, kropič zlitej. Zdroj: Pixabay.com

Zemědělci ji měli jako vidle. Zootechnik v JZD byl jako dobytek, řezník jako prase.

Kovář byl zbušenej, kuchař na kaši, klempíř na plech a myslivec piclej.

Písmomalíř byl často zlinkovanej, lakyrník zlakovanej.

Kominík byl zčazenej. Sklenář měl okno a obchodník měl nakoupíno.

Koukám teď na televizní zprávy. Je tam nějaký poslanec. Ten kdyby přijel do Vísky, tak by byl odhlasovanej. Uklízečka bude na prach.

Zaměstnanec autobazaru je jetej, dopravář má špičku a pumpař je total.

Zahrádkář by mohl být nakropenej, dřevorubec zrubanej a hospodskej nacamranej.

Karbaník je zkárovanej.

Ortopéd bude zlámanej, dermatolog koženej a anesteziolog v bezvědomí.

Hudebník je na moll a chmelař je jako žok.

Ajznboňák i tramvaják je vykolejenej. A výhybkář namazanej.

Zoolog má opici. Logicky. Kynolog je jako doga.

Zákazník má nakoupeno. Řidič je zřízenej a ocelář zkalenej.

Flétnista zhvízdanej, krejčí zkárovanej.



Profesím, které se ve výčtu neobjevily, se srdečně omlouváme. Řekněte, není ta čeština dokonalá?!