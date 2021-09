Na největší pekařské akci v České republice „Dny chleba Pardubice“ se už po sedmadvacáté sešli pekařští odborníci, aby společně vybrali vítěze prestižní celonárodní soutěže Chléb roku. V pěti kategoriích spolu soutěžily desítky pekařských výrobců z celé republiky. Mezi posuzované parametry patřily vzhled, tvar a objem, kůrka, střídka, vůně a samozřejmě chuť chleba. Mezi vítězi jednotlivých kategorií jsou pekárny z Choustníkova Hradiště, Přerova, Prahy a Židlochovic.

Dvoukolové hodnocení proběhlo za přísných hygienických opatření 15. září v prostorách Střední průmyslové školy potravinářství a služeb Pardubice, která pekařské mistry vychovává již přes 100 let. Vítěze organizátor soutěže Svaz pekařů a cukrářů vyhlásil na galavečeru, který se konal od 18 hodin v prostorách výstaviště IDEON Pardubice. Strategickým partnerem akce je již dvanáctým rokem společnost Tesco Stores ČR a.s., která zařadí do sítě svých prodejen všechny chleby oceněné v soutěži.

O tom, že titul Chléb roku je prestižní záležitostí, svědčí také fakt, že pekaři do letošního ročníku přihlásili 80 soutěžních vzorků. „Pro pekaře je záležitostí cti kontinuálně usilovat o vysokou kvalitu chleba, a to navzdory překážkám, které přináší koronavirová epidemie,“ říká Ing. Jaromír Dřízal, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v České republice, a doplňuje: „Je potřeba si uvědomit, že díky českým pekařům si spotřebitelé vybírají z velmi bohaté nabídky sortimentu, co do tvarů, hmotnosti i surovinového složení. Mají v prodejnách vysoký podíl nebaleného čerstvého chleba, kvalitní zákaznický servis a 5. nejlevnější chléb v EU.“

Soutěžní chleby hodnotilo 20 certifikovaných komisařů – zkušených pekařských odborníků. V propracovaném 100bodovém schématu hodnocení komisaři posuzovali senzorické parametry chleba: vzhled, tvar a objem chleba, kůrku, střídku, vůni a zejména chuť, jež je při hodnocení nejdůležitější. Vítěze v kategorii Chléb mladých vybrali studenti SPŠPaS Pardubice. Vítězové jednotlivých kategorií soutěže získali oprávnění využívat ochrannou známku Chléb roku 2021, chleby umístěné na 2. až 5. místě OZ „Chléb vynikající kvality“.

Vítězové národní soutěže Chléb roku 2021

Chléb roku 900–1 200 g: BEAS, a.s., pekárna Choustníkovo Hradiště

Chléb roku 500–800 g: Pekárna Racek, s.r.o., Přerov

Chléb bez hranic: United Bakeries a.s. - pekárna JZM Praha

Novinka roku: BEAS, a.s., pekárna Choustníkovo Hradiště

Chléb mladých: Karlova pekárna, s.r.o., Židlochovice

Součástí akce Dny chleba byl také odborný seminář o nových trendech v oboru a na trhu, výstava dodavatelů strojů, surovin a služeb do pekáren a křest nové publikace „Moderní trendy v pekárenství“.

Aktuální trendy na chlebovém trhu potvrzují, že zákazníci nakupují chléb hlavně v marketech (63 % dle průzkumu Ipsos), v období koronavirové epidemie vzrostl online prodej a zájem o domácí pečení chleba.

„Zákaznické chování se v době pandemie proměnilo, chodí nakupovat méně zákazníků, ale vzrostl jejich nákupní koš. Jedním z trendů, které jsme také zaznamenali, je posílení vnímání zdraví jako jedné z nejdůležitějších hodnot. V případě sortimentu pekárny proto pozorujeme, že stoupá zájem o chlebové speciály se zdravotními benefity a kvalitní kvasový chléb,“ uvedla Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco pro ČR.

Průměrná spotřebitelská cena chleba činí dle ČSÚ aktuálně 29,06 Kč, s ohledem na stoupající vstupní náklady však budou pekárny na podzim nuceny podle Jaromíra Dřízala upravit dodavatelské a prodejní ceny. „Přestože podle šetření agentury Ipsos většina zákazníků preferuje nákup chleba v hodnotě 25-35 Kč za kilo, samotná cena je důležitá jen z 15 %. Zákazníci si neváhají za kvalitu připlatit. S ohledem na vyšší cenu mouky po opožděné sklizni, růst cen energií, PHM, služeb a zejména nezbytné zvýšení mezd zaměstnanců pekáren, cena chleba během podzimu dle informací z pekáren poroste. Bez toho by nebylo možné udržet vysokou kvalitu českého chleba, kterou potvrdila národní soutěž. I přes vyšší cenu však zůstane český chléb jeden z nejlevnějších v EU.“

Michaela Celárková