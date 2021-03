Kobra sufánská nakladla vajíčka.

Kobra sufánská | Foto: Jana Ambrožová

Ve čtvrtek 18. února 2021 v ranních hodinách při kontrole terárií se ošetřovatelé dočkali skvělého úspěchu. V teráriu kobry sufánské (Naja suphanensis) bylo nalezeno 28 vajec. Všechna byla vyndána a uložena do inkubátoru. Nakladení tak velkého počtu vajec bylo pro kobru středního vzrůstu (cca 150 cm) fyzicky náročné. Pro chovatele nyní nastane doba kontroly teploty a vlhkosti v inkubátoru a čekání na výsledek. Předpokládaná doba inkubace bude 60 až 70 dní. Kobra sufánská patří mezi vzácné kobry asijského kontinentu. Je zařazena mezi tzv. kobry monoklové Naja kaouthia. Tato kobra je však zcela jiná než její příbuzná kobra monoklová. Zbarvení její kůže je bílé. Nejedná se však o albína, ale o leucistické zbarvení. Lokalita výskytu se nachází pouze na velmi malém území v centrálním Thajsku. Zoologická zahrada Dvorec se již několik let specializuje na chov jedovatých hadů a to konkrétně kober rodu Naja. Při běžném provozu si návštěvníci mohou prohlédnout kolekci 22 druhů těchto plazů. Jedná se o jediněčnou ukázku a chov tohoto zaměření v takovém druhovém a početném množství na jednom místě.