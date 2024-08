ŘIDIČ/KA VZV Jste manuálně zručný a máte zkušenosti s řízením VZV? Práce na směny pro Vás není problém? Je Vaše odpověď ANO? V tom případě hledáme právě Vás. Do provozu v Českých Budějovicích hledáme kolegu na manipulaci s výrobky a produkty. Práce je vhodná pro muže i ženy. Co bude Vaše náplň práce: - manipulace s materiálem, - nakládka a vykládka kamionů, - obsluha VZV. Co od Vás požadujeme: - praxi s řízením VZV- platný průkaz není podmínkou, zaučíme Vás, - ochotu pracovat ve směnném provozu- neptřetržitý, třísměnný, - samostatnost, - manuální zručnost. Co Vám nabízíme: - zajímavé mzdové ohodnocení, - příplatky, - výkonnostní prémie. Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete svůj životopis na adresu j.lemkal@nses.cz nebo si sjednej osobní schůzku na tel. čísle 778 094 700. 25 000 Kč

Detail nabízené práce