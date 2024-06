Jsem dlouholetý fanoušek Dynama. V posledních letech pravidelný majitel permanentní vstupenky.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Když se odvážil zeptat velký srdcař jihočeského celku Jiří Kladrubský, co bude po složité záchraně Dynama v 1. lize, místo odpovědi jste mu pohrozili, že může skončit jako jeho předchůdci, kteří byli z Dynama vyhnáni (Sivok, Drobný, Horejš, Vozábal apod). Proto se ptám já a celá řada mých kolegů, kteří se mnou mnoho let pravidelně dojíždí na domácí zápasy ze vzdálenosti 60 km, co bude dál.

Od konce podzimní části jsme nedostali od vás seriózní vyjádření o stavu v klubu. Celou jarní část jsme na stadionu neviděli majitele klubu. Byli bychom rádi, kdybyste podali obsáhlé vyjádření na stránky Dynama a minimálně do krajských deníků pravdivé informace, jak je zajištěna budoucí sezona po stránce finanční, hráčské a funkcionářské, aby byly vyvráceny hlasy, které se objevovaly před závěrečnými koly ligy, například že nejsou finance ani na základní finanční vklad a splnění podmínek ke všem hráčům.

Velice nás toto zajímá už s ohledem na zajištění permanentek na novou sezonu. Věřím, že se zachováte jako zodpovědní funkcionáři, kteří mají zájem o dobrou reprezentaci Jihočeského kraje a do týdne sdělíte podrobné informace k dalšímu fungování klubu.

S pozdravem věrný fanoušek Milan Kodad z Bernartic