Tak se u nás v knihovně ve Čtyřech Dvorech slavilo - desáté výročí pořadu "Páteční čtení se Zauzlínou".

Páteční čtení se Zauzlínou slavilo. | Foto: Petra Mašínová

Pořad jednou v měsíci v pátek s láskou připravuje zkušená knihovnice Václava Medalová – Hůdová pro děti od 3 do 6 let. Za deset let se "přečetly" stohy báječných knih a pořadem prošly mraky dětí. Nejstarším je dnes kolem patnácti. Knihovnice Václava se na setkání velmi pečlivě připravuje. Vždy vybírá krásné knížky se spoustou nádherných ilustrací a formou her objevuje pro děti kouzlo knih. Pořad provází "Zauzlína" - hadrová figurka, která je vždy připravená k pomazlení a hraní a která dokáže dětem odpovídat na všetečné otázky a kouzlit s každou knihou. Každý takový pátek mají děti možnost seznámit s jednou knihou.

Součástí pořadu je také výtvarné tvoření s použitím nejrůznějších výtvarných potřeb a technik. Čas se svými dětmi v knihovně tráví maminky na mateřské i prarodiče, kteří děti doprovázejí.

Petra Mašínová

Autorce děkujeme za příspěvek.