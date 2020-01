„Když jsem působil na Šumavě, tak jsem inicioval Silvestr na Mouřenci, který byl vítanou nabídkou pro průměrně padesát osob, kteří chtěli prožít přelom roku jiným - duchovním způsobem ve společenství křesťanů,“ vysvětluje místní farář, otec Tomas van Zavrel. „A tak jsem se tento rok odhodlal k podobné duchovní nabídce na Hosíně," dodal s tím, že dva dny před přijelo na Hosín téměř 30 mladých lidí ze všech koutů diecéze, aby ve společenství prožili Silvestr s Bohem.

Silvestrovské ráno bylo zahájeno společnou modlitbou a snídaní, po které začala promluva Petry Pletánkové na téma Jak dávat věci důležité na první místo. „Bylo to moc zajímavé. Dozvěděli jsme se například, že existují kvadranty, ve kterých člověk více či méně setrvává a jak se z nich vymanit,“ říká účastnice Barbora Korčaková a pokračuje: „Při odpolední venkovní zážitkové hře jsme se všichni dobře bavili.“

Odpoledne bylo věnované přípravám na slavnostní večer. Bylo to společné dílo, a tak někteří chystali slavnostní večeři, další se zapojili do nácviku scének nebo výzdoby či doprovod bohoslužby. Večerní mší svatou pak vypuklo silvestrovské radování. „Poslední dvě hodiny roku jsme v kostele chválili Pána,“ říká účastník Cyril Fürst. "A o půlnoci nás Petr zavedla na kouzelný kopec Račičák, kde jsme při ohňostroji slavnostním přípitkem vstoupili do Nového roku," dodal.

Tomas van Zavrel