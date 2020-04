Čtenáři vaří: Jidáše Petry Lacikové

Nouzový stav v České republice s sebou přinesl v tisících domácnostech mimo jiného i každodenní vymýšlení obědů a večeří. A vymyslet jiné jídlo na každý den, může být oříškem. Obzvlášť s ohledem na to, že mnozí nechtějí do obchodů vyrážet několikrát týdně. Pojďte se podělit o své recepty! Do vaření a pečení se denně pouštějí i redaktoři Deníku, kteří se s vámi o nejlepší recepty také podělí a rádi se nechají zase inspirovat od vás.

Jidáše Petry Lacikové. | Foto: Petra Laciková

Petra Laciková

Jidáše

500g polohrubé mouky

100g másla

250ml vlažného mléka

1 kostka droždí

2 sáčky vanilkového cukru

2 žloutky

1 lžíci krupicového cukru

Hrst rozinek

Hrst ořechů Na dohotovení

2 lžíce medu

1 lžíce másla

Rum

Do hrnku s vlažným mlékem rozdrobíme droždí, přidáme lžíci cukru a necháme vzejít kvásek. Mezi tím si v míse smícháme mouku, rozehřáté máslo, Vanilkové cukry, žloutky. Vlejeme kvásek a vytvoříme hladké těsto. Pak vmícháme rozinky a ořechy. Hotové těsto přikryjeme utěrkou a necháme kynout na teplem místě minimálně 40 minut. Troubu si předehřejeme na 200C, z nakynutého těsta uřezávejte kusy a tvořte z nich uzly, copy nebo šneky.

Dejte na plech s pečícím papírem a necháme ještě 10 minut kynout, potřeme mlékem a pečeme je 15-20 minut dozlatova. Ješte horké je potřeme rozehřatým máslem s rumem a medem. Inspirujte i vy ostatní čtenáře, pošlete na nám na e-mail: leona.frohlichova@denik.cz váš oblíbený recept i s vaší autorskou fotkou hotového jídla nebo upečených sladkostí. Nezapomeňte připojit vaše jméno a bydliště. Recepty s fotografiemi pak zveřejníme na webových stránkách vašeho Deníku. Zapojujeme se i my, redaktoři, a ukážeme vám na webových stránkách vašeho Deníku naše oblíbené recepty.

Autor: Redakce