Čtenáři vaří: Polský vepřový guláš Radky Třískové

Nouzový stav v České republice s sebou přinesl v tisících domácnostech mimo jiného i každodenní vymýšlení obědů a večeří. A vymyslet jiné jídlo na každý den, může být oříškem. Obzvlášť s ohledem na to, že mnozí nechtějí do obchodů vyrážet několikrát týdně. Pojďte se podělit o své recepty! Do vaření a pečení se denně pouštějí i redaktoři Deníku, kteří se s vámi o nejlepší recepty také podělí a rádi se nechají zase inspirovat od vás.

Polský vepřový guláš. | Foto: Radka Třísková

Radka Třísková

Polský vepřový guláš 600 g vepřového masa

2 cibule

40 g sušených hub

100 g mraženého hrášku

400 ml vývaru

1-2 lžíce sádla

mletý kmín

sůl dle chuti

mletý pepř

1 lžička sladké papriky Osmažíme na sádle cibulku, přidáme maso a opečeme. Přidáme papriku, mletý kmín, sůl, pepř a namočené sušené houby. Podlijeme vývarem a dusíme do měkka, občas zamícháme. Když je maso měkké, přidáme hrášek a ještě chvilku dusíme. Můžeme podávat s knedlíkem, rýží, těstovinami, bramborami nebo s chlebem. Inspirujte i vy ostatní čtenáře, pošlete na nám na e-mail: leona.frohlichova@denik.cz váš oblíbený recept i s vaší autorskou fotkou hotového jídla nebo upečených sladkostí. Nezapomeňte připojit vaše jméno a bydliště. Recepty s fotografiemi pak zveřejníme na webových stránkách vašeho Deníku. Zapojujeme se i my, redaktoři, a ukážeme vám na webových stránkách vašeho Deníku naše oblíbené recepty.

Autor: Redakce