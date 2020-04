Jiřina Pouzarová

Preclíky ze zbylých brambor

Budeme potřebovat 400 g zbylých brambor (pokud žádné od oběda nezbyly, můžeme brambory uvařit ve slupce a oloupat), 200 g Hery, 200 g polohrubé mouky, lžičku Vegety, na špičku nože jedlé sody nebo prášku do pečiva, vejce na potření, kmín, mák nebo hrubozrnnou mořskou sůl na posypání.

Brambory nastrouháme na jemném struhadle, přidáme mouku a Heru nakrájenou na plátky. Přidáme lžičku Vegety a na špičku nože jedlou sodu nebo prášek do pečiva. Těsto zpracujeme na vále nebo ve velké porcelánové míse, zabalíme do alobalu a necháme hodinu odležet v chladničce nebo na jiném chladném místě. Poté tvarujeme preclíčky, které pokládáme na plech vyložený pečicím papírem. Potřeme je rozšlehaným vejcem, posypeme kmínem, mákem nebo hrubozrnnou mořskou solí a upečeme v troubě přibližně půl hodiny na 160 stupňů dorůžova. Při pečení sledujeme, snadno se mohou spálit. Potom upravíme na tác a doneseme na stůl. Preclíčky jsou drobnost, která nám zpříjemní život v těchto nelehkých dnech.