Budějovický Mažoretkový a twirlingový klub STARLETTE měl letos před sebou hodně plánů a soutěží. Bohužel karanténa i v tomto sportu udělala stop až do podzimu. Nicméně i přesto naše děvčata stihla ještě před nouzovým stavem jednu z hlavních soutěží.

Mažoretkový a twirlingový klub STARLETTE České Budějovice sbírá další úspěchy. | Foto: Věra Kadlecová

O prvním březnovém víkendu se konalo další ze série mistrovství České republiky v twirlingu

– tentokrát akrobatické sekce WBTF. Zde se setkaly všechny výkonnostní kategorie dohromady a společně všechny bojovaly o postup na Evropský pohár v twirlingu do španělského Blanes.

Soutěž se konala v Kutné Hoře ve sportovní hale Klimeška. Z důvodu hrozby koronaviru panovala trochu stísněná nálada, ale to neodradilo českobudějovické twirlerky bojovat o cenné kovy. Z celkových 15 sestav přivezly 11 medailí! V této sezoně se jim velmi daří. Od nové sezony, která začala v prosinci, celkem přivezly již 35 medailí.

Alexandra Vaněčková, Veronika Kadlecová a Zuzana Stříbrská vybojovaly postupy na Evropský pohár, a to hned v 10 disciplínách.