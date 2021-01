Současné uzavření škol kvůli koronaviru znemožnilo konat dny otevřených dveří, které tradičně probíhaly v období zimních měsíců. Ve školách nahrazují prezenčně konané dny otevřených dveří různě. Někde předtáčejí o škole videa, jinde zvou zájemce o studium na on-line „konferenční“ setkání v různých platformách.

Příprava Dne otevřených dveří. | Foto: Foto poskytla: Lenka Kudrličková

Odvážně ke dni otevřených dveří přistoupili na Gymnáziu Jírovcova v Českých Budějovicích. Oslovili společnost, která realizuje živé video přenosy z divácky zajímavých akcí. Budoucí studenti se sice nemohli na den otevřených dveří osobně dostavit, ale s učiteli a školou se mohli přesto seznámit. Tým kameramanů, zvukařů, techniků, střihačů spolu s režisérem do školy dopravili množství kabelů, kamer, mikrofonů a další nezbytné techniky. Ve čtvrtek 7. ledna, na kdy byl den otevřených dveří už téměř rok naplánován, probíhaly ve škole kamerové a zvukové zkoušky. V pozdním odpoledni pak učitelé spolu se společností Live4K přenesli den otevřených dveří obrazem a zvukem divákům v on-line přímém přenosu. Učitelé Jírovcova tak vlastně vystupovali jako v běžném televizním pořadu, jen to nebylo přenášeno vzduchem na klasické TV stanice, ale internetem. Teoreticky tak mohli uchazeči o studium na Jírovcovce být kdekoliv na světě. Záznam z této akce je nyní k dispozici na YouTube kanále a počet zhlédnutí stále roste. A kdo by si nebyl jist, jestli si podat přihlášku na Jírovcovku, tomu může k rozhodování pomoci návštěva běžné distanční a on-line probíhající výuky. Na tyto veřejnosti přístupné vyučovací hodiny se zájemci mohou podívat bez přihlašování, škola je vysílá přes stream v týdnu od 11. ledna.