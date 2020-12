Den plný kouzel zažila v předvánočním čase ředitelka Azylových domů Rybka v Husinci a ve Studené Eva Dvořáková.

Každé dítě si přeje najít pod stromečkem dáreček. | Foto: Ilustrační foto: Deník

Nedávno mi zazvonil telefon. Ozval se v něm mužský hlas, který se ubezpečoval, že mluví skutečně s ředitelkou azylového domu Rybka. Když jsem mu řekla, že s ní skutečně mluví, představil se a začal hovořit: „Víte, já jsem dnes jel s manželkou kolem vašeho azylového domu Rybka v Husinci. Abyste rozuměla, my jsme oba „kamioňáci“ a pracujeme v Rakousku. No, a když jsme míjeli váš azylový dům, právě z něho vyšel mladý tatínek s malým chlapečkem, který v ruce držel suchý chleba. To dítě bylo nádherné! (Hned jsem si uvědomila, že určitě přijela Potravinová banka, přivezla potraviny a tatínek malému chlapečkovi dal chleba, aniž by se namáhal ho namazat). Pán pokračoval: „A my si najednou uvědomili, že bychom pro tohoto chlapce (a nejen pro něho) mohli něco udělat. Abyste rozuměla, jsme mladí manželé, ale nemůžeme mít děti. Ten nápad pomoci právě těmto dětem byl u obou spontánní. A proto Vám volám, kolik tam máte celkem dětí, a jestli jim smíme připravit sladké balíčky na Mikuláše.

Na moji odpověď, že celkem máme v obou azylových domech kolem 50 dětí, ale úplně stačí, když pomůže onomu malému chlapci, to ten pán razantně odmítl, že udělá Mikuláše pro všechny „ moje“ děti. Za čtyři dny přivezl 52 velikých tašek plných sladkostí. To proto, kdyby se nějaké děti ještě objevily, aby nám nechybělo. A protože v Husinci máme 3 kojence, připravili manželé pro tyto děti speciální balíčky se sunarem, plenami. I s tím si dali práci. Prostě úžasné!

Moc jsem této rodině děkovala za všechny naše děti. Pán to odmítl se slovy: „Neděkujte, přijde den, kdy budu starý, upadnu a nějaké dítě třeba právě z azylového domu mi pomůže vstát.“

Za pár dní pán opět volal, že pro všechny děti udělá a přiveze na Vánoce ovocné balíčky. Jen o jedno mě prosil. „Neříkejte, prosím, nikomu naše jména. My o to nestojíme. Radost nám dělá pomoc těmto dětem, ne sláva!

Co říci závěrem? Pro mě to byl a stále je velice silný příběh. Příběh, který svědčí o lidské lásce, všímavosti k těm nejzranitelnějším, kteří už život od malička nemají lehký.

Odpoledne zase volala jedna letuška, která nám už několik let pomáhá. Ona si s rodinou nic pod stromeček nedává. Vždy společně splní přání našim dětem, které píší Ježíškovi. Díky ní a její rodině najdou děti pod stromečkem vždy nějaké hračky. A my? My se také samozřejmě vynasnažíme, aby měly krásné Vánoce. Protože to jsou možná pro některé děti v jejich životě jedny z posledních nejkrásnějších Vánoc.