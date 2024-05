Operátorky a operátoři linky 155 nejsou vidět, ale jsou srdcem a mozkem každé záchranné služby. Dispečeři ročně přijmou přes 1,7 milionu tísňových volání. Každou minutu vyjedou v České republice na pomoc pacientům v průměru dva sanitní vozy. Na počátku naprosté většiny těchto výjezdů je volání na tísňovou linku 155.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Operační středisko Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje přijalo v loňském roce 114 061 tísňových hovorů z linky 155. Přijetím hovoru máme na mysli nejen zjištění informací a vyhodnocení naléhavosti výzvy, ale také poskytnutí telefonicky asistované první pomoci - operátoři na těchto linkách jsou totiž profesionální zdravotníci, a tak jsou schopni po telefonu řešit kritické situace do doby, než přijedou posádky. Zvládnou po telefonu “ošetřit” zranění, odvést porod, resuscitovat a řešit další naléhavé stavy, a to vše jen za využití dvou nástrojů: svého hlasu a sluchu.

Kromě přijímání tísňových výzev řídí provoz sanitních vozidel a vrtulníku po celém jihočeském kraji. Nejsou vidět, ale jejich hlas pomáhá zachraňovat životy…

Den linky 155.Zdroj: ZZS JčK

Vytočením tísňové linky 155 dávají volající do pohybu celý řetězec přežití, jehož jsou důležitou součástí. Jejich spolupráce s operátorem, který jim po celou dobu udílí jasné instrukce, zásadně přispívá k účinné pomoci a nezřídka k záchraně pacientů přímo ohrožených na životě.

Podle souhrnných údajů Asociace zdravotnických záchranných služeb přijala operační střediska po celé ČR v loňském roce přes 1,7 milionu tísňových volání. Na základě těchto hovorů evidují záchranné služby přes milion (1,022 milionu) řešených událostí. Po rekordním roce 2022 tak představoval rok 2023 v celorepublikovém počtu řešených událostí mírný pokles, a to přibližně o 6 procent. I tak se ale světla některého ze sanitních vozů záchranné služby, který míří k pacientům, v České republice rozblikají každou půl minutu.

Den linky 155.Zdroj: ZZS JčK

Pozvali bychom veřejnost rádi na akci pořádanou ke Dni linky 155, která se uskuteční v pátek 17. května u hypermarketu Globus v Budějovicích. Co návštěvníci uvidí? Opět bude přistavena výjezdová technika a simulované operační středisko linky 155. Lidé se tak seznámí s prací záchranářů od přijmutí tísňové výzvy až po samotný výjezd. Jak? Budou si moci zblízka prohlédnout to, co běžně vidí jen naši pacienti - profesionální záchranářské vybavení. Nejenže jim ho rádi ukážeme, ale také vysvětlíme, jak se používá. A aby toho nebylo málo, naučíme zájemce první pomoc včetně kardiopulmonální resuscitace a vysvětlíme výhody používání automatizovaného externího defibrilátoru.

Jak správně postupovat při pomoci druhým a volání na linku 155?

· Na prvním místě je bezpečnost samotných zachránců. Než začneme komukoliv pomáhat, vždy je důležité se na pár sekund zastavit a zamyslet se, jestli nám nehrozí nějaké nebezpečí.

· Zdravotnickou záchrannou službu volejte vždy, když si nejste jistí, zda danou situaci zvládnete vyřešit vlastními silami. Ne každé volání musí nutně skončit výjezdem záchranné služby, ale třeba „jen“ užitečnou radou.

· Pokud se rozhodnete pomoc v případě ohrožení zdraví zavolat, vždy vytočte přímo tísňovou linku 155. Případně využijte bezplatnou aplikaci Záchranka.

· Nejdůležitější informací, kterou operátor potřebuje vědět, je adresa – tedy místo, kde se člověk, který potřebuje pomoc, nachází.

· Pak přenechejte iniciativu na operátorovi – odpovídejte na otázky, nechte se vést a nikdy nezavěšujte jako první.

· Nemusíte mít strach, protože i laika profesionálové na tísňové lince navedou k poskytnutí účinné první pomoci. Není to nic těžkého, díky jejich radám zvládne pomoci opravdu každý a nakonec zjistíte, že k záchraně života nepotřebujete víc než svoje dvě ruce.

Zuzana Fajtlová, mluvčí ZZS JčK