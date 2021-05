I v letošním náročném roce jsme se opět po roční přestávce zapojili do ochrany životního prostředí v rámci akce – Den Země. Každý přiložil ruku k dílu a společnými silami jsme vysadili nové stromky.

Pro školáky jde o vítanou změnu, kdy místo učení si vezmou pracovní oděvy a s chutí se pustí do práce.



V pátek 30. dubna v 8 hodin jsme šli sázet alej na okraji Žimutic nedaleko místního hostince. Pod odborným vedením pana Martina Hubeného jsme celkem vysadili 9 listnáčů, jednalo se o jilmy a javory.



Po návratu do školy byli šikovní žáci odměněni jedničkou do žákovské knížky v rámci pracovních činností. Povídali jsme si v hodině prvouky o ekosystému les a poté jsme si po ročnících zahráli na novináře.



1. ročník: Žákům se líbilo úplně všechno.

2. ročník: Nejvíce oblíbené bylo zatloukání dřevěného kůlu pomocí kladiva.

3. ročník: Líbilo se nám kopání děr, sázení stromků, zatloukání kůlů, přivazování drátů i zalévání vodou z potoka.

4. ročník: Pavel Polák: "Akce Den Země si mi líbila, protože jsme spolupracovali a zasadili jsme stromky."

5. ročník:

Nela Floriánová: "Mně se líbilo, jak jsme zahrabávali stromky."

Pepa Staněk: "Mně se líbilo všechno."

Bárt Pertl: "Bavilo mě vázat pletivo ke kůlům."

Honza Zeman: "Já jsem donášel vodu a skákal přes potok."

David Furka: "Nabíral jsem vodu a zaléval jsem stromy."

Anetka Pavelková: "Já jsem kopala jámy a pomáhala při upevňování drátů k pletivu."



Těšíme se na další podobné akce, které mají smysl.

Milena Mikesková, ZŠ Žimutice