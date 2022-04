Do výcviku se zapojily i paní učitelky. Pod odborným vedením si nasadily ochranné rukavice a dravci létali z jedné strany na druhou. Vždy byli odměněni kouskem čerstvého masa, jednodenními kuřátky.

Beseda a ukázka výcviku dravců se nám velice líbila. Děti ze školky předaly své obrázky jako poděkování. Sokolnictví se prý pan Miroslav Vondruška věnuje od svých šesti let a je to láska na celý život, do sokolnictví zapojil i svou dceru.

Vyučující ZŠ a MŠ Žimutice