Ulevit rodičům, zpestřit dlouhou chvíli dětem a přitom je nenásilně naučit spoustu nového o světě financí. S tím vším od tohoto týdne pomáhají nové edukativní hry a soutěže Abecedy peněz. Zabaví se v nich všechny děti bez rozdílu věku, od nejmenších školáků až po teenagery na střední. K motivaci přispějí i atraktivní ceny, které mohou získat. V Jihočeském kraji je přes 80 tisíc dětí, jež zůstaly kvůli uzavření základních a středních škol doma.

Děti u počítače, ilustrační foto | Foto: zug

Týden co týden se bude na stránkách Abecedy peněz objevovat nová soutěž pro žáky základních škol. Děti se pobaví a zároveň se zábavnou formou seznámí se základy hospodaření. Prostřednictvím interaktivních her si mohou hrát na dospělé nebo zkusit, jaké to je, být podnikatelem. Žáci na druhém stupni se pak mohou spolu se středoškoláky zapojit do hry Tajuplná cesta. Interaktivní počítačová hra teenagery přenese do zahraničí a umožní jim v napínavé detektivce prožít první zkušenosti s brigádou. A vším, co pobyt v zahraničí na vlastní pěst a s omezenými prostředky obnáší.