„Protože truhlu s pokladem mohli objevit jen skuteční piráti, získávaly děti po splnění úkolů na trase důležité rekvizity potřebné pro splnění této podmínky. Například pirátský šátek, klapku na oko, pirátskou náušnici a kreslenou jizvu na obličej. Hlavní odměnou pak byly sladké zlaťáky na posledním desátém stanovišti,“ uvedla starostka pořadatelské Modré Hůrky Lenka Staňková.

A skutečně. Zatímco na cestu se z obce vydávaly do zdejších luk a lesů „úplně obyčejné“ děti, do cíle u požární nádrže za Modrou Hůrkou doráželi samí jednoocí desperáti s černými šátky na hlavách. „Pro nás je to nejen další ročník Pirátské stezky, ale současně také první prázdninová akce pro děti a vůbec první akce programu letošního Oranžového roku,“ poznamenala Staňková. Pod hlavičkou Oranžového roku, prostřednictvím kterého Skupina ČEZ podporuje sportovní, kulturní a společenské aktivity měst a obcí v sousedství Jaderné elektrárny Temelín, se každoročně uskuteční zhruba pět stovek různých akcí.

„Díky podpoře temelínské elektrárny je seznam našich sportovních kulturních a společenských aktivit velice pestrý. Jejich realizaci samozřejmě termínově negativně ovlivnila koronavirová pandemie. Rozvolnění protiepidemických opatření nám nyní uvolnilo ruce a hned první akci jsme věnovali dětem. Doufejme, že to tak vydrží,“ dodala starostka.

Velkou událostí bude svěcení zvonů

Zřejmě nejvýznamnější událostí letošního Oranžového roku v Modré Hůrce bude svěcení dvou nových zvonů v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Ty se do zdejší kostelní věže vrátí po téměř osmdesáti letech. Jejich předchůdci byly zrekvírovány coby surovina pro výrobu zbraní v průběhu první světové války. Po jejím skončení je nahradily dva jiné zvony. Ty pak byly zrekvírovány v období druhé světové války. Dodnes nebyly nahrazeny. Ve věži zůstal jediný, dnes už silně poškozený zvon z poslední čtvrtiny 15. století a malý „umíráček“ neznámého původu.

„Svěcení nových zvonů se uskuteční v sobotu 14. srpna. Celodenní program zahájí v 10 hodin mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie. V poledne odstartují doprovodné akce a jarmark. K dispozici bude posezení s občerstvením před obecním úřadem, pro děti skákací hrad, dětský koutek, odpočinková zóna, malování na obličej, tvoření z korálků i dětská diskotéka. Od 14.30 bude možné navštívit komentovanou prezentaci odlévání zvonů v kostele. Od 18 do 24 hodin bude hrát k tanci a poslechu kapela Hájovanka,“ doplnila Staňková.

Obec Modrá Hůrka na Českobudějovicku, v níž nyní spolu s místní částí Pořežánky žije necelá stovka obyvatel, se nachází přibližně 12 kilometrů jihovýchodně od Týna nad Vltavou a zhruba 28 kilometrů severně od Českých Budějovic. Její výraznou dominantou je kostel Nanebevzetí Panny Marie na návsi.

Obec Modrá Hůrka