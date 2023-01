Do této akce se zapojila i školní družina, takže jsme se zúčastnili úplně všichni. Povídali jsme si také o ochraně životního prostředí v rámci environmentální výchovy, zaměřili jsme se na ornitologii a šli jsme krmit ptáčky.

Ve škole jsme nejdříve vyráběli jedlá krmítka pro ptáčky z vydlabaného jablka, které se naplní směsí ze sádla a slunečnice. Na školní zahradě jsme jablíčka zavěsili, případně položili na keře, nasypali ptačí zob do krmítka. Poté následovala pochůzka po okolí obce s danými stanovišti.

Druhý den ve škole každý žák obdržel jedničku do žákovské knížky a všechny hřál příjemný pocit, že pomáháme přírodě.